Slik kan du bremse arvelig hårtap



Før eller siden blir de fleste menn tynne i håret, men det er faktisk slik at du kan bremse utviklingen.

Hos noen menn begynner hårtapet allerede i slutten av tenårene – da er det mye som kan tyde på at årsaken er arvelig betinget. Arv og mannlige kjønnshormoner er de viktigste faktorene til at hårtap oppstår; androgen alopeci (arvelig hårtap) skyldes en genetisk bestemt følsomhet overfor androgener. Tilstanden er såpass vanlig at det ikke blir regnet som en sykdom.

Bestill NÅ. Første fire uker til kun 149,-!

Dokumentert effekt

Provexin®A100HF er et medisinsk produkt* som er utviklet i Sverige og som har dokumentert effekt på arvelig håravfall. En grundig studie, utført i Sverige, viste at mer enn halvparten av testkandidatene fikk håret tilbake.

Deltakerne i studien var i alderen 18-60 år og led av arvelig hårtap. Allerede etter 4 uker kunne man se signifikant forskjell i gruppen som hadde fått Provexin®A100HF (altså ikke placebo); antall hårstrå hadde økt med hele 32 prosent, hvilket betyr at det både synes og kjennes at man får mer hår. Forsøkspersonene selv kunne tydelig se forskjell etter noen måneder.

JA, jeg vil bestille til kun 149,-!

Jan Faergemann, professor i dermatologi, ledet studien ved Sahlgrenska Universitetssykehus i Gøteborg. Han har flere tiårs erfaring med behandling av ulike hudlidelser og har publisert en rekke studier innenfor sitt fagfelt.

Viker og måne

En del menn blir tynnhårede allerede i tenårene og det merkes gjerne ved at hårfestet kryper bakover og danner såkalte viker. Når hårtapet er mer betydelig får man vanligvis en bar flekk oppe på issen i tillegg. Mange opplever hårtapet som et stort problem, og det kan gå utover selvfølelsen.

Det er flere som søker hjelp – og det kan være fint å forsøke Provexin®A100HF før man går til mer drastiske tiltak.

Ja, jeg ønsker å bestille Provexin.

Start behandling så fort som mulig

Dersom det er en stund siden du begynte å miste hår kan det være lurt å starte behandling med en gang. Provexin®A100HF kan virke forebyggende på ytterligere hårtap i tillegg til å gi tilbake hår du allerede har mistet. Produktet kurerer ikke androgen alopeci, men det fjerner effekten av den, nemlig det at man mister hår.

Produktet er enkelt i bruk; smøres på berørte områder to ganger daglig.

Les mer om produktet eller BESTILL!

Det er viktig å være tålmodig, da det ikke er så lett å se ny hårvekst i starten. Når håret dukker opp igjen er det såkalte vellushår som kommer til syne. Dette håret er uten pigment og er veldig mykt. Etterhvert vil håret få samme kvalitet som håret man hadde tidligere.

*Provexin®A100HF er registrert som medisinsk utstyr klasse I i EU

Studie:

Faergemann, J. and Hedner, T., The effect of A100 Gel, on Hair Growth, and Hair Quality: An explanatory study. Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications 2016:6;19-23.